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Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 yaralı

Adıyaman'dan Artvin'e gitmekte olan yolcu otobüsü Sivas-Erzincan Karayolu üzerinde bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada 10 yolcu yaralandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 04:09:24 Güncelleme: 04:13:41 AA

Sivas'ta bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Artvin seferini yapan Sadık Pineci idaresindeki 22 KP 622 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan karayolunun Seyfebeli Rampası mevkisinde Yusuf Tercanlı'nın kullandığı 24 AH 700 plakalı yem yüklü tıra arkasından çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u yaralandı. Sağlık ekiplerince Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste bulunan ve kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise başka otobüslerle yola devam etti.

Kurtarma çalışmaları sürerken Sivas-Erzincan karayolunun Erzincan istikametinin bir süre ulaşıma kapalı kalması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan otobüsün karayollarına ait bir greyderle çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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