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YSK seçimlere katılabilecek partileri belirlerdi

YSK seçimlere katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 9 olduğunu tespit etti

26 Ocak 2017 Perşembe, 04:57:14 Güncelleme: 06:25:32 AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partileri belirledi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. ve 36. maddelerine göre 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu bildirildi.

Bu partilerin alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.

Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendinde öngörülen şartları taşımadığının belirlendiği kaydedildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 saat önce
    HAYIRDA hayır var !
  • Misafir 2 saat önce
    Sanki Bende Öyle. Nisana Kadar Dinleyelim, İzleyelim Bakalım.
  • Misafir 2 saat önce
    Anayasa değişikliğine evet diyoruz
  • Misafir 3 saat önce
    Sanirim hayir diyecem
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