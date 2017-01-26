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Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Afrika turunu tamamlayarak yurda döndü

26 Ocak 2017 Perşembe, 07:28:04 Güncelleme: 10:39:05 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Doğu Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 07.11'de Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Ankara'ya geldi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Hoşgeldin yürekli adam
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