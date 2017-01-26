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Van Muharrem Taş Sorel Dağıstanlı
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Habertürk Muharrem'in öldüğü köye gitti! Köylüler ne istiyor?

Kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Yalınca Köyü'nde yaşayan minik Muharrem hastaneye görülemediği için hayatını kaybetmişti. Minik Muharrem'in babası, oğlunun cansız bedenini sırtında bir çuvalla taşımak zorunda kalmıştı... Habertürk ekibi 3 yıl sonra o köye gitti....

26 Ocak 2017 Perşembe, 08:46:35 Güncelleme: 09:34:07

3 yıl önce Van'ın Gürpınar ilçesi Yalınca Köyü Çalık Mezrası'nda 1.5 yaşındaki Muharrem Taş hastalandı. Karla kapanan yollar nedeniyle dünya ile iletişimi kopan aile çocuklarını hastaneye götürememiş ve minik Muharrem yaşamını yitirmişti. Şimdi o mezradaki çocukların bir isteği var...

SOREL DAĞISTANLI / HABERTÜRK TV



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YORUMLAR 5
  • Misafir 22 dakika önce
    ne istekleri var. yollar acilmis mi ?
  • Misafir 45 dakika önce
    GÜZEL MEMLEKETİM BENİM. VAN BİR BAŞKASIN SEN.
  • Misafir 1 saat önce
    van halkına tepede bakıyorlar
  • Misafir 1 saat önce
    neden 3 yıl sonra
  • Misafir 1 saat önce
    Güzel ülkemin güzel insanları Allah yardımcıları olsun
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