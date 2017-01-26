3 yıl önce Van'ın Gürpınar ilçesi Yalınca Köyü Çalık Mezrası'nda 1.5 yaşındaki Muharrem Taş hastalandı. Karla kapanan yollar nedeniyle dünya ile iletişimi kopan aile çocuklarını hastaneye götürememiş ve minik Muharrem yaşamını yitirmişti. Şimdi o mezradaki çocukların bir isteği var...
SOREL DAĞISTANLI / HABERTÜRK TV
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YORUMLAR 5
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Misafir 22 dakika öncene istekleri var. yollar acilmis mi ?00
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Misafir 45 dakika önceGÜZEL MEMLEKETİM BENİM. VAN BİR BAŞKASIN SEN.00
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Misafir 1 saat öncevan halkına tepede bakıyorlar00
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Misafir 1 saat önceneden 3 yıl sonra90
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Misafir 1 saat önceGüzel ülkemin güzel insanları Allah yardımcıları olsun00
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