3 yıl önce Van'ın Gürpınar ilçesi Yalınca Köyü Çalık Mezrası'nda 1.5 yaşındaki Muharrem Taş hastalandı. Karla kapanan yollar nedeniyle dünya ile iletişimi kopan aile çocuklarını hastaneye götürememiş ve minik Muharrem yaşamını yitirmişti. Şimdi o mezradaki çocukların bir isteği var...



SOREL DAĞISTANLI / HABERTÜRK TV

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