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Ataşehir Kartal elektrik kesintisi
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Ataşehir ve Kartal'da 28 Ocak'ta elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak'ta Ataşehir ve Kartal'da bazı mahallelere elektrik verilmeyecek

26 Ocak 2017 Perşembe, 09:43:31 Güncelleme: 10:04:15

Ataşehir ve Kartal'ın bazı mahalleleri 28 Ocak'ta elektrik alamayacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4 ve 9'uncu, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35 ve 33'üncü sokaklar, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokağı, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77 ve 46'ncı, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 49 ve 48'inci sokaklar ile Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Kartal'da da 09.00-11.00'de, Hürriyet Mahallesi Dekor, Saadetli, Adnan Kahveci ve Turna sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

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