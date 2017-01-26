Hangi parti referandumda ne oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçime girme yeterliliği olan 9 partinin, referandumda ne yönde oy kullanacakları netleşmeye başladı.
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YSK'nın açıkladığı listeye göre; AK Parti, BTP, BBP, CHP, HDP, HÜDA-PAR, MHP, SP ve VP seçimlere girebilecek yeterliliğe sahip.
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Referandumda oylarının rengini açıklayan partiler ve son seçimde aldıkları oy oranları (alfabetik sıralamayla) şöyle:
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AK Parti - EVET
Anayasa değişikliği referandumunu Meclis'e taşıyan AK Parti "evet" oyu için kampanya yapacak.
23 milyon 681 bin 926 oy sayısı ve yüzde 49,50 oy oranı.
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Bağımsız Türkiye Partisi - HAYIR
Genel Başkanlığını Haydar Baş'ın yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) "hayır" oyu kullanacak.
49 bin 297 oy sayısı ve yüzde 0,10 oy oranı
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Büyük Birlik Partisi - KARARSIZ
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumda ne yönde oy vereceklerini ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.
253 bin 204 oy sayısı ve yüzde 0,53 oy oranı
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Cumhuriyet Halk Partisi - HAYIR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), anayasa değişikliğine karşı "hayır" kampanyası yapacak.
12 milyon 111 bin 812 oy sayısı ve yüzde 25,32 oy oranı
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Halkların Demokrasi Partisi - HAYIR
Genel başkanları tutuklu olan Halkların Demokrasi Partisi (HDP) de "hayır" için kampanya düzenleyecek.
5 milyon 148 bin 085 oy sayısı ve yüzde 10,76 oy oranı
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Hür Dava Partisi - KARARSIZ
Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak. Hayır dersek 'biz bu değişiklikleri istemiyoruz, 82 Anayasası kalsın' gibi bir anlam çıkabilir. Bunun üzerinde tartışmaları kendi aramızda devam ettiriyoruz" açıklaması yaptı.
1 Kasım seçimine katılmadı.
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Milliyetçi Hareket Partisi - EVET
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Fiili durum" çıkışının ardından, MHP, referanduma sunulan anayasa değişikliği teklifini AK Parti ile hazırladı. Bahçeli, son olarak "Bir tek oyum var, 'evet' diyeceğim" ifadelerini kullandı.
5 milyon 694 bin 136 oy sayısı ve yüzde 11,90 oy oranı
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Saadet Partisi - HAYIR
"Hayır" oyu vereceklerini açıklayan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni kamplaşmalara sebep verecek noktalara gelmesini arzu etmiyorum. Bunun bir kampanyayla gerginlik ortamı oluşturmasını veya artmasını arzu etmiyoruz" diyerek kampanya yapmayacaklarını söyledi.
325 bin 978 oy sayısı ve yüzde 0,68 oy oranı
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Vatan Partisi - HAYIR
Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Vatan Partisi'nden (VP) yapılan açıklamada "Referandumda kesinlikle 'hayır' denilecek" denildi.