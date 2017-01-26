Hangi parti referandumda ne oy kullanacak

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Hür Dava Partisi - KARARSIZ

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak. Hayır dersek 'biz bu değişiklikleri istemiyoruz, 82 Anayasası kalsın' gibi bir anlam çıkabilir. Bunun üzerinde tartışmaları kendi aramızda devam ettiriyoruz" açıklaması yaptı.

1 Kasım seçimine katılmadı.