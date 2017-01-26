26 OCAK 2017
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Hangi parti referandumda ne oy kullanacak

26 Ocak 2017 Perşembe, 10:23:56

YSK'nın açıkladığı seçime girebilecek 9 partinin anayasa değişikliği için yapılacak referandumda ne oy vereceği belli olmaya başladı

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    1 | 12

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçime girme yeterliliği olan 9 partinin, referandumda ne yönde oy kullanacakları netleşmeye başladı. 

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    YSK'nın açıkladığı listeye göre; AK Parti, BTP, BBP, CHP, HDP, HÜDA-PAR, MHP, SP ve VP seçimlere girebilecek yeterliliğe sahip. 

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    Referandumda oylarının rengini açıklayan partiler ve son seçimde aldıkları oy oranları (alfabetik sıralamayla) şöyle: 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 48 dakika önce
    tabiki de EVET...
  • Misafir 2 saat önce
    sonuna kadar evet
  • Misafir 2 saat önce
    evet...
  • Misafir 3 saat önce
    HAYIR!
  • Misafir 3 saat önce
    sonuna kadar HAYIR!
  • Misafir 3 saat önce
    HAYIR VE HAYIR
  • Misafir 3 saat önce
    Tabiki de HAYIR
  • Misafir 3 saat önce
    EVETTTTTTTTTTTTTTTTTTT
  • Misafir 3 saat önce
    EVEEEEEEEEEEEEEEET NOKTA.
  • vaktiseyir 3 saat önce
    oyumuz ailecek AKP'ye.
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