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Sokak köpekleri dayak
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Sokak köpeklerine sopayla dayak kamerada

Maltepe'de sokak köpeklerini sopayla döven bir iş yeri sahibi, hayvansever bir kadın tarafından saniye saniye kaydedildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 10:34:06 Güncelleme: 13:12:44 İHA

Maltepe'de bulunan bir mobilya dükkanının sahibi C. D., iddiaya göre dükkanına giren sokak köpeklerini sopayla dövdü. O anlar, bir hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde C. D., elindeki sopayla dükkanın önündeki iki köpeğe vuruyor. Sopa darbesiyle inleyen köpekler, dükkanın önünde kaçıyor. Hayvansever kadının dayakçı iş yeri sahibine tepkisi başlıyor. İş yeri sahibine bağıran kadın, onu mahkemeye vereceğini söylüyor. Dayakçı zanlı ise, hiçbir şey olmamış gibi dükkandan uzaklaşıyor.

Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle büyük tepki gösteren hayvanseverler, iş yeri sahibi hakkında şikayette bulundu.

Maltepe'de köpeği döverken görüntüsü çekilen C. B. konuştu. Dükkanının 3 yıldır köpek kulübesine döndüğünü söyleyen C. B. görüntüleri çeken Arzu A'yı kendisine tezgah kurmakla suçlarken, köpekleri dövdüğü için özür diledi. Öte yandan Maltepe Belediyesi Zabıta ekipleri de şahsa para cezası kesti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    kızıyoruz ama aklıma sokak hayvanlarına barınak saglamak belediyenin görevi değil mi gelmiyor da değil
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