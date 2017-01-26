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Adana'daki mezarlıkta 3 erkek cesedi bulundu

26 Ocak 2017 Perşembe, 10:46:30 DHA

Biri otomobilin içinde, biri kapıdan yere düşmüş halde diğeri 10 metre uzaklıkta bulundu...

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    Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi mezarlığında silahlarla vurularak öldürülmüş 3 erkek cesedi bulundu. 

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    Sabah saatlerinde mezarlık içindeki otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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    Mezarlıktaki direğe çarparak durduğu anlaşılan otomobilin içinde bir erkek, kapıdan yere düşmüş halde ikinci bir erkek, bir de 10 metre uzaklıkta 3 ceset bulundu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 56 saniye önce
    Rahat uyu kardeşim
  • Misafir 6 saat önce
    allah rahmet etsin. araba da guzelmiş
  • Misafir 8 saat önce
    ne adanaymış be arkadaş hergün olay var
  • Misafir 9 saat önce
    NE ADANAYMIŞ ARKADAŞ..
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