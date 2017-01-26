GÜNDEM
Adana'daki mezarlıkta 3 erkek cesedi bulundu
26 Ocak 2017 Perşembe, 10:46:30 | Güncelleme: 12:44:06
DHA
Biri otomobilin içinde, biri kapıdan yere düşmüş halde diğeri 10 metre uzaklıkta bulundu...
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Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi mezarlığında silahlarla vurularak öldürülmüş 3 erkek cesedi bulundu.
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Sabah saatlerinde mezarlık içindeki otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Mezarlıktaki direğe çarparak durduğu anlaşılan otomobilin içinde bir erkek, kapıdan yere düşmüş halde ikinci bir erkek, bir de 10 metre uzaklıkta 3 ceset bulundu.
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Uzun namlulu silah ve tabancalarla vurularak öldürüldüğü belirlenen 3 kişinin kimlikleri ve kim tarafından neden vurulduklarının belirlenmesi için geniş bir soruşturma başlatıldı.
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