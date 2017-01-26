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Mehmetçik - 30 derece soğukta destan yazıyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:11:33

Mehmetçik, Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğuk ve metrelerce karda terör mücadelesini sürdürüyor

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    Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi'nde görev yapan Hudut Kartalı olarak adlandırılan Mehmetçiğin çetin kış koşullarındaki mücadelesine DHA muhabirleri de tanık oldu.

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    Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın bölgede kış üslenmesine ve kaçakçılık ticaretine darbe vurdu. Irak'taki Hakurk, Kalereş ve Ari kamplarından gelen PKK'lı teröristlerin geçişine izin vermeyen 2807 rakımdaki Hudut Kartalları, sık sık hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor.

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    Tekeli 34'üncü Hudut Tugayı 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi, hudut güvenliğini sağlamak, terörle ve örgütün finans kaynağı kaçakçılıkla mücadele etmek maksadıyla 2 Mayıs 2016'da 2807 rakımda adeta kartal yuvasını andıran Mirgesav Dağı üzerine kuruldu.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 saat önce
    Allah yardımcınız olsun
  • Misafir 2 saat önce
    helal olsun
  • Misafir 2 saat önce
    Rabbim bu ülke için ne kötülük düşünen varsa onlara fırsat vermesin yapmak istediği kötülükler ellerine dolaşır inşallah ASKER, POLİS VE TÜM ÜLKE İÇİN ŞAVAŞANLARI KORUSUN YAŞASIN TÜRKİYEMMMMM
  • Misafir 2 saat önce
    Yüce Rabbim esirgesin, Allah yar ve yardımcıları olsun. Amin
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