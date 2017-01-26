Mehmetçik - 30 derece soğukta destan yazıyor

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Özellikle Kuzey Irak'taki Hakurk, Kalereş ve Ari kamplarındaki PKK'lı teröristlerin Türkiye topraklarına Şemdinli İlçesi üzerinden giriş yaptığı önemli güzergahlardan biri olan Berekeşk, Masure Yaylaları ile Yiğitler hattını Hudut Kartalları kapatınca, teröristlerde alan hakimiyetini kaybetti.