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Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum için meydanlara iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:02:49 Güncelleme: 12:14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği için başta 30 büyükşehir olmak üzere birçok ili ziyaret edecek.

Referandum sürecine ilişkin AK Parti kendi planlamasını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım sahada olacak, il il gezecek. Kaynaklar, Başbakanlığı kaldıran bir sistemde başbakanın meydanlarda sistemi anlatmasının halkı iknada önemli olduğuna dikkat çekti. Bakanlar ve teşkilat da çalmadık kapı bırakmayacak ama asıl planlamalar Beştepe'de yapılıyor.

ERDOĞAN MİTİNGLERE BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı, nisan ayının ilk yarısında yapılması planlanan referandum süreci için meydanlara inecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yılbaşından bu yana il ziyaretlerine başlayan Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış ve il ziyaretlerine devam edeceğini belirtildi. Henüz miting programları netleşmeyen Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, 30 büyükşehiri ziyaret edeceği vurgulandı.

Erdoğan'ın, meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor.

HABERTÜRK TV / ANKARA

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 saat önce
    meydanlar aslan görsün . yiğit görsün . lider görsün . reisimmmmmm...
  • Misafir 5 saat önce
    HAYIR
  • Misafir 5 saat önce
    Dünya başkanı olasın inşallah uzun adam yola devam!
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