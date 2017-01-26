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chp, referandum
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CHP'nin referandum kampanyasının detayları belli oluyor

Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, CHP lideri "Çalınmadık kapı bırakılmasın" talimatı verdi. Eski ve yeni tüm kadroların sahaya inmesini istedi

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:14:24 Güncelleme: 12:25:10

Anayasa değişiklik teklifine karşı çıkan CHP "hayır" kampanyası başlatıyor. Ana muhalefet bu süreçte parti bayrağı yerine Türk bayrağı kullanacak. Amaç "Bu bir partinin değil, herkesin meselesi" mesajı vermek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sahaya inecek, vatandaşlardan "hayır" demelerini isteyecek.

TÜM KADROLAR VE "HAYIR" DİYENLER DAVETLİ

CHP referandum için “hayır” kampanyasına hazırlanıyor. Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, CHP lideri "Çalınmadık kapı bırakılmasın" talimatı verdi. Eski ve yeni tüm kadroların sahaya inmesini istedi.

Süreç CHP’nin kampanyası olarak yürütülmeyecek. Bunun yerine sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edilecek. "Demokrasiyi savunan herkesin kampanyası" denilirken, sağ siyasette yer alan; ancak anayasa değişikliğine "hayır" diyen bazı siyasiler de kampanyaya davet edilecek.

TÜRK BAYRAKLARI VE "HAYIR" BAYRAKLARI KULLANILACAK

CHP liderinin bir dizi miting yapacağı da öğrenildi. Ancak hem mevsim koşulları hem de güvenlik nedenleriyle, bazı illerde miting yerine kapalı salon toplantılarının düzenlenmesi gündemde. Mitinglerde ve toplantılarda CHP bayrakları kullanılmayacak. Ağırlık Türk bayraklarında ve "hayır" logosunda olacak.

Mitinglerin referanduma 40 gün kala başlaması bekleniyor. Burada kullanılacak dilden, çalınacak şarkılara kadar çok detaylı bir çalışma yapılıyor. CHP "hayır" diyecek ama, vatandaşa pozitif bir dil kullanılacak.

UMUT MESAJLARI VERİLECEK

Mitinglerde "Tek kişinin aklı değil, ortak akıl istiyoruz", "Bir kişi Türkiye'den büyük mü" gibi sloganlar kullanılacak. Her sloganın da "Bu nedenle hayır" ifadesiyle bitirileceği öğrenildi.

Henüz son şekli verilmeyen referandum stratejisinde, sandık güvenliğine ayrı bir önem verilecek. Bu nedenle sandık görevlileri erkenden belirlenecek.

Ömer TOPSAKAL / ANKARA

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YORUMLAR 6
  • Misafir 13 dakika önce
    HAYIRLI İŞLER :)
  • Misafir 25 dakika önce
    Gitte Allah aşkına bir selama muhtaç et...
  • Misafir 1 saat önce
    Yasasin baskanlik.
  • Misafir 4 saat önce
    Sonucu belli olan bir seçim için bu kadar muhalefet etmeye ne gerek var.
  • Misafir 4 saat önce
    ABD-HDP-FETO ile aynı cizgide olduğunuzu millet biliyor zaten, gizleyemezsiniz!
  • Misafir 4 saat önce
    Benim kapımı çalmayın
  • Misafir 4 saat önce
    Her işte bir HAYIR vardır
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