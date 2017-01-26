Eminönü'nde annesinin denize atttığı bebek aranıyor

Önceki gün annesi tarafından Eminönü'nde denize atılan bebeği arama çalışması devam ediyor.

Eminönü Vapur İskelesi yakınlarında, annesi F.K. tarafından denize atılan 40 günlük bebeğin bulunması için dün gece durdurulan arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Arama çalışmalarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait 3 tekne ile 1 bot ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı 3 botun yanı sıra gönüllü arama kurtarma ekibi Search and Rescue (SAR) ekipleri de yer aldı.

Vapur iskelesi yakınında denize giren 4 dalgıç 7 ile 30 metre arasındaki derinlikte bebeği ararken, deniz suyu sıcaklığının da eksi 1 derece olduğu bildirildi.

Dün polise başvuran F.K. (35) adlı kadın, 1.5 yıldır M.T (36) ile nikahsız birlikteliği olduğunu, M.T'nin istememesi üzerine bebeğini kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmek istediğini, başarılı olamayınca bebeği Eminönü'ndeki Şehir Hatları iskelesinin yanından denize attığını söylemişti.