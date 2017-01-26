Maçka Parkı’nda da işaretli ağaç vakası

Dün Belgrad Ormanı’nda işaretlenen ağaçlarla birlikte başlayan tartışmayı gündeme taşımıştık. Olayın ardından aynı kriz dün Maçka Parkı’nda da yaşandı.



Sabah parktan geçenler, ağaçların işaretlendiğini ve çitlerle çevrildiğini gördü. İBB Beyaz Masa, parktaki hareketlenmenin nedenini “Dolmabahçe-Levazım arası kara araç tünelleri ve kavşak inşaatları yapılacak” diye açıkladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise haberimziin üzerine dün bir açıklama yaparak Belgrad’daki işaretlemelerin ağaçların korunması amacıyla yapıldığını söyledi

Belgrad Ormanı’nda onlarca ağacın işaretlenmesinin ardından gelen tartışmaları ve iddiaları dün bu sayfalardan gündeme taşımış, ağaçların kesilme iddiasını İBB’ye sormuştuk. ‘Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı’ projesi nedeniyle yapıldığı iddia edilen işaretlemeler hakkında İBB, “İşaretlemeleri biz yapmadık, proje kapsamında ağaç kesilmeyecek ancak taşınma olabilir” demişti. İşte benzer bir olay daha dün Maçka Demokrasi Parkı’nda yaşandı. Aynı işaretler parktaki ağaçlarda da görüldü.





‘NELER OLUYOR?’



Gündeme taşıdığımız Belgrad Ormanı’ndaki ağaçlarda gizemli işaretlerin ardından dün Maçka Demokrasi Parkı’nda da vatandaşların dikkatini çeken bir hareketlilik yaşandı. Sabah koşuya ve yürüyüşe çıkanlar parka girdiklerinde şoke oldu. Öyle ki ağaçlar aynı Belgrad Ormanı’nda yaşananlar gibi kırmızı renkte işaretlendirilmiş ve numaralandırılmıştı. Akabinde koşu parkurunun yarısı da kapatılmış, çitlerle alan çevrilmişti. Sosyal medya üzerinden yaşadıkları şaşkınlığı “Maçka Demokrasi Parkı’nda neler oluyor?” sorularıyla fotoğraflayarak arayan vatandaşlar kavşak çalışması için parkın küçültülmesi, metro inşaatı gibi iddialarda bulunurken, dün parkın Vodafone Arena tarafından girişi de kapatıldı.

İddiaları yönelttiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maçka Parkı’ndaki işaretlemelerle ilgili bizzat açıklamada bulunmadı ama vatandaşların sosyal medya üzerinden Beyaz Masa’yı soru yağmuruna tutmalarının ardından Twitter üzerinden bir açıklama yayınlandı. İBB Beyaz Masa’nın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şöyle denildi: “Söz konusu alanda, İstanbul trafiğini rahatlatmak üzere Dolmabahçe- Levazım arası kara araç tünelleri ve kavşak inşaatları yapılacaktır. Müdürlüğümüz çalışmaları süresince Maçka Parkı’nın karşısında bulunan alan yaya geçişlerine kapatılmıştır.” Maçka Parkı’nda işaretlenen ağaçların kesilip kesilmeyeceğine dair net bir açıklama ise yapılmadı.

Belgrad Ormanı’ndaki işaretlemelerle ilgili ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Açıklamada, “Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğünce 2016 Yılı Doğal Gençleştirme programında bulunan sahada yapılan işaretleme, ağaçların bol tohum tutması ve idare süresinin sonuna kadar meşcerede kalacak ve meşcere artımını üzerinde toplayacak, iyi bir büyüme gösteren, simetrik bir tepeye sahip, herhangi bir yara veya kusur göstermeyen, doğal dal budanması sonucunda ince dallı, düzgün, silindirik ve kaliteli gövdeye sahip olduğu için bu ağaçlar korunmak amacıyla işaretlenmiştir. Ayrıca bu sahadaki bazı ağaçlar da Orman Amenajman planlarının uygulanmasına ait usul ve esaslar tebliği doğrultusunda hazırlanan Orman Amenajman haritalarındaki bölme sınır numaralarının tanımı amacıyla arazi üzerindeki işaretlenmesi yapılmıştır” dendi.

NAGİHAN ALAN / GAZETE HABERTÜRK