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Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Bir otomobilin virajı alamayarak kontrolden çıkması sonucu karşı yöne geçerek otobüsle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 13:57:19 Güncelleme: 14:03:27 İHA

Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Amasya Karayolu Kuruçay mevkisi yakınlarında bir otomobilin virajı alamayarak kontrolden çıkması sonucu karşı yöne geçerek otobüsle çarpışması sonucu meydana geldi.

Amasya'dan Tokat istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü şoförünün otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole araçla birlikte savruldu.

Çarpmanın etkisi ile birlikte yaklaşık 10 metre otobüsün önüne alarak sürüklediği otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, otobüs şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Olay yerinde araç içindeki cenazelerin kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor.

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