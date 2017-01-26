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Mahmut Kılıçaslan
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'Üzerimde bomba var' dedikten sonra linç edilmek istenmişti, karar verildi!

Adana Merkez Sabancı Camisi'nde cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var" diye bağırdıktan sonra linç edilmek istenen Mahmut Kılıçaslan yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:49:59 Güncelleme: 15:16:06 AA

Adana Merkez Sabancı Camisi'nde cuma namazı sırasında minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var" diye bağırarak paniğe yol açıp 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 5 suçtan 70 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Mahmut Kılıçaslan, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Mahmut Kılıçaslan (33) ile avukatı katıldı. Duruşmada, müştekiler Salih Özkaraman, Volkan Akgöz, Ercan Çakır ve Muhammet Korana ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsilen Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanıktan elde edilen dijital malzemelerle ilgili raporun Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gönderilmediğini belirtti.

Müştekiler daha önce ifade verdiklerini belirtip sanıktan şikayetçi olmadı.

Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya ise camide zarar oluştuğunu belirterek, "Ancak zarar miktarı hususunda bir tespit yapılmamıştır, dava nedeniyle şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz." dedi.

Sanık Kılıçaslan da bütün kamuoyundan tekrar özür dilediğini belirterek, "Böyle bir suçla karşınıza çıkmaktan kendimden utanç duyuyorum." diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kılıçaslan'ı "Üzerine atılı suçun niteliği, dosya kapsamına yansıyan delil durumu ve tutuklulukta geçen süre ile tutukluluğun tedbir olma niteliği nazara alarak" yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Tahliye kararını duyan Kılıçaslan, sevinçten uzun süre ağladı.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

NE OLMUŞTU?
Adana Merkez Sabancı Camisi'ne 1 Temmuz'da gelen Mahmut Kılıçaslan, cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var." diye bağırıp, gömleğini açarak belinde sarılı korse ve üzerinde sarı renkli, boru şeklinde hazırlanmış el yapımı bombayı cemaate göstermiş, bunun üzerine cemaat infiale kapılarak dışarı çıkmak için koşuşturmuş, 11 kişi yaralanmıştı. Sivil polis memurları, minbere çıkıp Kılıçaslan'ı etkisiz hale getirmişti.

Cemaat tarafından linç edilmek istenen Kılıçaslan tutuklanmış ve hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanı ekip tarafından hazırlanan raporda Kılıçaslan'ın üzerindeki düzeneğin el yapımı patlayıcı olduğu kaydedilmişti.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısı, cami içinde panik, korku ve arbedeye neden olan Kılıçaslan hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından iddianame hazırlamış, sanık hakkında 5 ayrı suçtan 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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