40 günlük bebeğini Eminönü'nde denize atan anne adliyeye sevk edildi

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini silahla vurduktan sonra denize atan anne, adliyeye sevk edilirken, "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" dedi.



Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K. ve birlikte yaşadığı öğrenilen Mustafa T. , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



"OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM SONRA"



Adliye girişinde sevki sırasında bir basın mensubunun "Neden yaptınız?" sorusuna anne Fatma K. "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra " dedi. Fatma K. ve M.T. ilk önce soruşturma savcılığı tarafından sorgulanacaklar.



BEBEĞİNİ DENİZE BÖYLE ATMIŞ



Dün Eminönü'nde 40 günlük kız bebeğini denize atan Fatma K.'nın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma K., bebeği ile deniz kenarında yürürken görülüyor. Bir süre sonra aynı görüntüye giren Fatma K.'nın, kucağında bebeğinin olmadığı dikkat çekiyor.

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