40 günlük bebeğini Eminönü'nde denize atan anne adliyeye sevk edildi

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini silahla vurduktan sonra denize atan anne, adliyeye sevk edilirken, "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" dedi.
Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K. ve birlikte yaşadığı öğrenilen Mustafa T. , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
"OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM SONRA"
Adliye girişinde sevki sırasında bir basın mensubunun "Neden yaptınız?" sorusuna anne Fatma K. "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra " dedi. Fatma K. ve M.T. ilk önce soruşturma savcılığı tarafından sorgulanacaklar.
BEBEĞİNİ DENİZE BÖYLE ATMIŞ
Dün Eminönü'nde 40 günlük kız bebeğini denize atan Fatma K.'nın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma K., bebeği ile deniz kenarında yürürken görülüyor. Bir süre sonra aynı görüntüye giren Fatma K.'nın, kucağında bebeğinin olmadığı dikkat çekiyor.
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Misafir 8 dakika önceallahım allahım inanılır gibi değil..00
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Misafir 13 dakika önceAllah seni kahretsin senin gibi kadinlara anne demek hakaret olur00
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Misafir 16 dakika öncebu kadını ve o erkek arkadaşını asın... idam istiyoruz.00
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Misafir 18 dakika önceLOHUSA SENDROMU00
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Misafir 26 dakika önceyazacak söz bulamadım :(00
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Misafir 28 dakika önceoğlunu devlet acilen koruma altına almalı00
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Misafir 29 dakika önce40 gün boyunca bakmış, sonradan ne olduda böyle yaptı00