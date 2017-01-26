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40 günlük bebeğini Eminönü'nde denize atan anne adliyeye sevk edildi

Dün 40 günlük kız bebeğini Eminönü'nde denize atan Fatma K., adliyeye sevk edildi. Fatma K., gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" şeklinde yanıt verdi

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:35:44 Güncelleme: 16:02:58 DHA

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini silahla vurduktan sonra denize atan anne, adliyeye sevk edilirken, "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" dedi.

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K. ve birlikte yaşadığı öğrenilen Mustafa T. , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM SONRA"

Adliye girişinde sevki sırasında bir basın mensubunun "Neden yaptınız?" sorusuna anne Fatma K. "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra " dedi. Fatma K. ve M.T. ilk önce soruşturma savcılığı tarafından sorgulanacaklar.

BEBEĞİNİ DENİZE BÖYLE ATMIŞ

Dün Eminönü'nde 40 günlük kız bebeğini denize atan Fatma K.'nın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma K., bebeği ile deniz kenarında yürürken görülüyor. Bir süre sonra aynı görüntüye giren Fatma K.'nın, kucağında bebeğinin olmadığı dikkat çekiyor.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 8 dakika önce
    allahım allahım inanılır gibi değil..
  • Misafir 13 dakika önce
    Allah seni kahretsin senin gibi kadinlara anne demek hakaret olur
  • Misafir 16 dakika önce
    bu kadını ve o erkek arkadaşını asın... idam istiyoruz.
  • Misafir 18 dakika önce
    LOHUSA SENDROMU
  • Misafir 26 dakika önce
    yazacak söz bulamadım :(
  • Misafir 28 dakika önce
    oğlunu devlet acilen koruma altına almalı
  • Misafir 29 dakika önce
    40 gün boyunca bakmış, sonradan ne olduda böyle yaptı
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