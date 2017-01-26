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Aranan DEAŞ'lı kadın İstanbul'a giderken yakalandı

6 aydır aranan DEAŞ'lı kadın terörist Adana'dan İstanbul'a giderken yakalandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:51:23 Güncelleme: 16:02:23 DHA

Adana'dan otobüsle İstanbul'a giden terör örgütü DEAŞ'ın kadın üyesi 35 yaşındaki H.Ç., Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde yapılan yol kontrolünde yakalandı.

Yapılan ihbarı değerlendiren Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Niğde - Ankara otoyolunda kontrol noktası oluşturdu. Ekiplerin tek tek kontrol ettiği bir otobüste DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 aydır arandığı belirlenen H.Ç. gözaltına alındı. Adana'dan İstanbul'a gittiği belirlenen H.Ç., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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