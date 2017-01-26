26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Veli Ağbaba
GÜNDEM

CHP'li Veli Ağbaba'da anayasa değişikliği açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:23:02 Güncelleme: 18:24:47 AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son 2 yıldaki gündeminin terör ve işsizlik olduğunu belirtti.

Türkiye'de bunlar yerine başkanlığın konuşulduğunu savunan Ağbaba, "Türkiye'de bunca dert varken başkanlık konuşulmaya devam ediliyor. Türkiye son 2 yıldan beri fiili olarak başkanlıkla yönetiliyor." diye konuştu.

Anayasa değişikliği konusunda eleştirilerde bulunan Ağbaba, şunları söyledi:

"Rejim tartışmasına, anayasa değişikliği tartışmasına isimler üzerinden bakmıyoruz. Kimin seçileceği üzerinden bakmıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu olsa da biz başkanlığa karşıyız. Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsa da rejimin değişmesine karşıyız, bunun altını çizerek söylemek istiyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığında, bir siyasi partinin genel başkanının cumhurbaşkanı olduğunu düşünün. O Cumhurbaşkanının Adana'da öğleden önce il başkanını atadığını, öğleden sonra valiyi atadığını, başsavcıyı atadığını, daha sonra Seyhan Kaymakamını atadığını, Seyhan ilçe başkanını atadığını düşünün. Ardından belediye başkanı, belediye meclis üyelerini seçtiğini düşünün. Bunun tarafsızlığı kalmaz."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız"
GÜNDEM

"Seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz ...
Veli Ağbaba: OHAL'le amaç muhalifleri susturmak
GÜNDEM

"OHAL'le amaç muhalifleri susturmak"
Veli Ağbaba'dan Devlet Bahçeli'ye "koltuk değneği" eleştirisi
GÜNDEM

CHP'den Bahçeli'ye "koltuk değneği" eleştirisi
Veli Ağbaba: Tahir Elçi'yi katledenlerin arkasındaki güç bulunsun
GÜNDEM

"Tahir Elçi'yi katledenlerin arkasındaki güç ...
Havalimanı güvenliğine yakalandılar!
GÜNDEM

Üstü aranırken panikleyip terlemeye başladı
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (26 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 26 Ocak günlüğü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkilerini sağlıklı hale getirmeliyiz
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REFERANDUM YORUMU: OHAL'DE SORUN YOK
Havalimanı güvenliğine yakalandılar!
GÜNDEM

ÜSTÜ ARANIRKEN PANİKLEYİP TERLEMEYE BAŞLADI
Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı
GÜNDEM

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ 11 KADIN TUTUKLANDI
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (26 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 26 OCAK GÜNLÜĞÜ
DEAŞ'a para aktaran Suriyeli yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'A PARA AKTARAN SURİYELİ YAKALANDI
Üsküdar'da bir binada yangın
GÜNDEM

ÜSKÜDAR'DA BİR BİNADA YANGIN