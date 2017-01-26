CHP'li Veli Ağbaba'da anayasa değişikliği açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son 2 yıldaki gündeminin terör ve işsizlik olduğunu belirtti.

Türkiye'de bunlar yerine başkanlığın konuşulduğunu savunan Ağbaba, "Türkiye'de bunca dert varken başkanlık konuşulmaya devam ediliyor. Türkiye son 2 yıldan beri fiili olarak başkanlıkla yönetiliyor." diye konuştu.

Anayasa değişikliği konusunda eleştirilerde bulunan Ağbaba, şunları söyledi:

"Rejim tartışmasına, anayasa değişikliği tartışmasına isimler üzerinden bakmıyoruz. Kimin seçileceği üzerinden bakmıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu olsa da biz başkanlığa karşıyız. Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsa da rejimin değişmesine karşıyız, bunun altını çizerek söylemek istiyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığında, bir siyasi partinin genel başkanının cumhurbaşkanı olduğunu düşünün. O Cumhurbaşkanının Adana'da öğleden önce il başkanını atadığını, öğleden sonra valiyi atadığını, başsavcıyı atadığını, daha sonra Seyhan Kaymakamını atadığını, Seyhan ilçe başkanını atadığını düşünün. Ardından belediye başkanı, belediye meclis üyelerini seçtiğini düşünün. Bunun tarafsızlığı kalmaz."