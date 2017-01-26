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Eşini öldürdükten sonra cep telefonuna mesaj çekmiş

Antalya'da eşini öldürdüğü iddia edilen zanlının, cinayeti gizleyebilmek için olayın arından eşinin telefonuna mesaj çektiği iddia edildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:45:13 Güncelleme: 19:01:22 DHA

Antalya'da annesi için 4 bin lira kredi çektiği gerekçesiyle eşi 28 yaşındaki Fatma K.'yi öldürdüğü ileri sürülen 32 yaşındaki Osman K.'nin , cinayeti işledikten sonra öldürdüğü eşine 'bebiş' yazılı mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Antalya'da bir giyim mağazasında tezgahtar olarak çalışan Fatma K.'nin öldürülmesiyle ilgili eşi Osman K.'nin tutuklu yargılandığı davaya Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Fatma K.'nin annesi Selma T.'ye 4 bin lira kredi çektiği için çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediği iddia edilen Osman K.'nin ifadesinde olay günü eşinin kendisine 'Seni aldatıyorum' dediğini, hakaretlerine dayanamayıp daha fazla dinlememek için ağzını ve burnunu kapattığını ileri sürdü. Sanık Osman K.' şunları söyledi:

"Ben 7 yıllık evliliğimiz boyunca eşim Fatma'ya ve yakınlarına herhangi bir saygısızlık yapmadım. Eşimi yoktan sebeple veya para sebebiyle öldürmem mümkün değildir. Ayrıca eylemi planlamış olsam, günlük hayatına devam edip kiralarımı ödemezdim. Alacaklarımın peşine düşmezdim."

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

'BEBİŞ' MESAJI

Duruşma sonrası açıklama yapan öldürülen Fatma K.'nin annesi Selma T.'nin avukatlarından Aylin Onursev, sanığın haksız tahrik indirimi alabilmek için çaba gösterdiğini ileri sürdü. Cinayetin tasarlanarak işlendiğini ileri süren Aylin Onursev, şunları söyledi:

"Sanık işlediği cinayeti gizleyebilmek için olaydKanan sonra eşine mesajlar çekmiş. Osman K.'ye ait telefonda toplam 121 mesaj tespit edildi. Bunlardan 63'ü Fatma K. ile mesajlaşmalar. Bu mesajlarda ilginç detaylar da ortaya çıkmıştır. Osman K. 24 Nisan 2016 tarihinde saat 06.41'de 'Bebiş ben kurs alanındayım. 1-2 saat daha çalışıp buradan işe geçerim' şeklinde mesaj atmıştır. Yine aynı gün saat 09.21'de ise 'Mola çıkınca ara bebiş' mesajlarını atmıştır. Oysaki bu saatlerde maktulün boğularak öldürüldüğü otopsi raporlarıyla da sabittir. Osman K., işlediği cinayeti gizleyebilmek için plan yapıp eşine mesajlar atmıştır."

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