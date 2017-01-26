26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyasının TBMM'ye sunulduğu bildirildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 19:06:57 Güncelleme: 19:09:28 AA

CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Gelen dokunulmazlık dosyalarında, Kılıçdaroğlu ile Kürkcü'nün ikişer fezlekesi bulunuyor.

Bu fezlekeler, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği kanunu uyarınca milletvekillerinin yargılanmaları amacıyla TBMM'de 139 milletvekiline ait 682 fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderilmesinden sonra, TBMM Başkanlığına ulaşan ilk dosyalar olma niteliği taşıyor. Halen bu dosyalardan milletvekillerinin yargılanmaları devam ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CHP'nin referandum kampanyasının detayları belli oluyor
GÜNDEM

CHP "hayır" yelpazesini genişletiyor
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Bütün 'evet'ler Kılıçdaroğlu'nun olsun
GÜNDEM

"Bütün 'evet'ler Kılıçdaroğlu'nun olsun"
Kemal Kılıçdaroğlu: Sistemin kendisi sakat, 'CHP'li Başkan'a da karşı çıkarız
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: Sistemin kendisi sakat, 'CHP'li ...
CHP lideriyle Kurtulmuş arasında 'referandum' polemiği
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş arasında 'referandum' ...
"Seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız"
GÜNDEM

"Seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz ...
CHP anayasa değişikliğine 'hayır' için mitinglere başlıyor
GÜNDEM

CHP referandum mitinglerine başlıyor
Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı
GÜNDEM

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ 11 KADIN TUTUKLANDI
Üsküdar'da bir binada yangın
GÜNDEM

ÜSKÜDAR'DA BİR BİNADA YANGIN
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (26 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 26 OCAK GÜNLÜĞÜ
Havalimanı güvenliğine yakalandılar!
GÜNDEM

ÜSTÜ ARANIRKEN PANİKLEYİP TERLEMEYE BAŞLADI
DEAŞ'a para aktaran Suriyeli yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'A PARA AKTARAN SURİYELİ YAKALANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkilerini sağlıklı hale getirmeliyiz
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REFERANDUM YORUMU: OHAL'DE SORUN YOK