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DEAŞ'a para aktaran Suriyeli yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a para aktardığı öğrenilen Suriyeli Hani Ramadan gözaltına alındı

26 Ocak 2017 Perşembe, 19:14:43 Güncelleme: 22:24:39 DHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a para aktardığı öne sürülen Suriyeli 25 yaşındaki Hani Ramadan isimli şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Ekipler sürdürdükleri soruşturma sonucu sahte belgeler hazırlayıp terör örgütü DEAŞ'a kazanç elde edip para aktardığı öne sürülen Suriye uyruklu Hani Ramadan isimli şüpheliyi Atakum İlçesi'nde bulunan Yeni Mahalle'de bir eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülürken, polisin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

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