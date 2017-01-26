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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikastin telefon trafiği ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast hazırlığında olan darbeci askerlerin telefon trafiği ortaya çıktı

26 Ocak 2017 Perşembe, 19:30:13 Güncelleme: 19:58:28

15 Temmuz darbe girişimi gecesi UH-1 tipi helikopter ile İstanbul 4. Kara Havacılık Alayı'ndan havalanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'e hareket eden suikastcı askerler ile Yunanistan'a firar eden şüpheliler arasında telefon trafiği olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast ekibinde yer alan Kurmay Albay Pilot Ali Aktürk ve Kurmay Pilot Yarbay Davut Uçum'un, kalkışmanın başka bir ayağında görev yapan ve başarısız olacaklarını anlayınca da Yunanistan'a firar eden Kurmay Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Güzel, Astsubay Başçavuş Mesut Fırat ve Kurmay Yüzbaşı Ferudun Çoban'la telefonda görüştükleri belirlendi.

Veli SARIBOĞA/ İSTANBUL

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