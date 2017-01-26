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Gaziantep'te burun ameliyatı olan genç kız uyanamıyor

Gaziantep'te burun düzeltme ameliyatı olan 17 yaşındaki genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 19:57:03 Güncelleme: 20:00:31 AA

Burun düzeltme ameliyatı olan ve ameliyat sonrası beyin kanaması geçirdiği anlaşılan 17 yaşındaki kız, 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Gaziantep Adliyesine gelen baba Ümmet Özüberk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, burnundaki kemikten dolayı nefes almakta zorlanan kızı Kübra'ya, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tetkiklerinin ardından ameliyat için 17 Ocak'a gün verildiğini söyledi.

Belirtilen tarihte kızını ameliyata aldıklarını ifade eden Özüberk, "Ameliyatta burnundaki kıkırdakların alınacağını söylediler ancak kızım şu an hala yoğun bakımda. Beynindeki baloncuk patlamış. 12 saat sonra başka bir doktora haber veriliyor. Benim çocuğum 10 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Şu an Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ilgili doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundum. İhmali olan tüm sağlık çalışanlarının cezalandırılmalarını istiyorum. Basit bir burun ameliyatı dendi. Basit ameliyat buysa zor ameliyat hangisi? Benim canımı yaktılar başkalarının canı yanmasın." diye konuştu.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burun boşluğu ile beyin arasında, çok ince bir kemik tabaka bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bu bölgede yapılan her türlü cerrahi müdahale sırasında kırılma riski vardır. Bu ameliyat esnasında, kemikte oluşan küçük bir hasar nedeniyle ne yazık ki beyin kanaması olmuş. Hastanın uyanması gecikince çekilen tomografide beyin kanaması görülüyor ve hemen yoğun bakıma alınıyor. Hastayı muayene eden beyin cerrahi uzmanımız, şu anda hastaya müdahale edilemeyeceğini belirtti. Hastanın genel durumu kötü. Ne yazık ki bu tür vakalar nadir de olsa gerçekleşebiliyor. Küçük de olsa her ameliyatlarda bu tür riskler söz konusu. Ailenin acısını paylaşıyoruz, umut ediyoruz ki en kısa zamanda hastamız sağlığına kavu

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