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Tunceli ve Kocaeli'de hamile ve engelli memura izin

Tunceli ve Kocaeli valilikleri, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli memura idari izin verdi

26 Ocak 2017 Perşembe, 21:09:04 Güncelleme: 23:56:40 İHA

Tunceli Valiliği devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelin devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Tunceli Merkez ve tüm ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller 27.01.2017 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Kocaeli Valiliği, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Kar yağışının ilimizde etkili olması beklenmektedir. Bu nedenle Kocaeli genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezlerinin Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara vermeleri uygun görülmüştür. Aynı gün kamuda çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacaktır" denildi.

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