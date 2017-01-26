27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Samsun
GÜNDEM

148 bin 500 kilogram hamsiye el konuldu

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 148 bin 500 kilogram hamsiye yasa dışı avlandığı için el konulduğunu açıkladı

26 Ocak 2017 Perşembe, 21:52:24 Güncelleme: 22:02:15 AA

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ocak ayında yaptığı 26 denetimde yasa dışı avlanıldığı belirlenen 148 bin 500 kilogram hamsiye el konulduğu bildirildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri avcılığı denetimlerinin devam ettiği belirtildi. Söz konusu denetimlerle deniz ve iç su kaynaklarındaki su ürünleri potansiyelinin verimli şekilde kullanılmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, "Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması, plan dahilinde yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik önlemler alınarak uygulanmaktadır. Balıkçıların istihsal yerleri, karaya çıkış noktaları, barınaklar, perakende satış yerleri, balık unu ve yağı fabrikaları, yol güzergahındaki kontrol ve denetimlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Büyük balıkçı gemileri ve gırgır ağlarıyla yapılan yasa dışı avcılığın önüne geçilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Gelen ihbar ve şikayetler üzerine ortaklaşa denetim birimleri oluşturulmuş ve çapraz denetimler icra edilmiştir. Ocak ayının ilk yarısında 26 denetim yapılmıştır. Yasa dışı avlanıldığı anlaşılan ve boy yasağına uyulmayan 148 bin 500 kilogram hamsiye el konulmuştur. Ayrıca ilgililere gerekli idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DEAŞ'a para aktaran Suriyeli yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'a para aktaran Suriyeli yakalandı
MHP İlkadım İlçe Başkanı görevden alındı
GÜNDEM

'Evet' demeyen MHP'li görevden alındı
Samsun'daki esrarengiz hayvan ölümleri
GÜNDEM

Samsun'da polisi harekete geçiren görüntü
Samsun'da opera sanatçısı ve senarist arkadaşına saldırı
GÜNDEM

Samsun'da opera sanatçısı ve senarist arkadaşına ...
Fransız turisti darp eden magandalar tutuklandı
GÜNDEM

Fransız turisti darp eden magandalar tutuklandı
Samsun'da 'Sesin güzel değil' diyen adam hastanelik oldu
GÜNDEM

'Sesin güzel değil' deyince hastanelik oldu
DEAŞ'a para aktaran Suriyeli yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'A PARA AKTARAN SURİYELİ YAKALANDI
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkilerini sağlıklı hale getirmeliyiz
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REFERANDUM YORUMU: OHAL'DE SORUN YOK
Üsküdar'da bir binada yangın
GÜNDEM

ÜSKÜDAR'DA BİR BİNADA YANGIN
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (26 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 26 OCAK GÜNLÜĞÜ
Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı
GÜNDEM

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ 11 KADIN TUTUKLANDI