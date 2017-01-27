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Üsküdar'da bir binada yangın

Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu

26 Ocak 2017 Perşembe, 23:03:12 Güncelleme: 27 Ocak 2017 Cuma, 00:18:10 AA

Üsküdar'da, beş katlı ahşap binada çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi, Çavuşdere Caddesi'ndeki 5 katlı ahşap binada başlayan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangına, Üsküdar ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.

Yangın, iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Valide-i Atik Mahallesi, Çavuşdere Caddesi'ndeki 5 katlı ahşap binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevler, yan tarafta bulunan ve üst katı ahşap olan 4 katlı binaya da sıçramıştı.

 

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