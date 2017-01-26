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THY'den planlanan sefer açıklaması

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı ve varışlı Cuma günü 852 tarifeli sefer yapılacak

26 Ocak 2017 Perşembe, 23:39:30 Güncelleme: 23:46:00 AA

Türk Hava Yolları (THY), Cuma günü İstanbul kalkışlı ve varışlı 852 tarifeli seferin yapılacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Cuma günü Atatürk Havalimanı kalkışlı 362, varışlı 357 olmak üzere 719 seferin icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 66, varışlı 67 uçuş planlandığı, böylece İstanbul havalimanlarından 852 tarifeli sefer yapılacağı kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Cuma günü İstanbul kalkış ve varışlı 146 tarifeli seferin iptal edildiği aktarılan açıklamada, bu seferlerin 110'unun Atatürk Havalimanı, 36'sının ise Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı olduğu bildirildi.

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