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Reina saldırısı 11 yabancı uyruklu
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Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı

Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü terör saldırısıyla bağlantılı kişiler ve DEAŞ terör örgütüne yönelik İzmir'de yürütülen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 11 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 23:48:54 Güncelleme: 27 Ocak 2017 Cuma, 00:28:03 AA

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 4 Ocak'ta yapılan baskınlarda gözaltına alınan 21 kişiden kadın olan 11'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan yabancı uyruklu kadınların sahte pasaportları ve sahte Suriye kimlikleri bulunduğu, İzmir'de özellikle turistik bölgelere terör saldırısı yapmayı amaçladıkları öğrenildi.

Aynı operasyonlar çerçevesinde gözaltında bulunan 10 erkek şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

OPERASYON

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada, keskin nişancı ve gece görüş dürbünü, palaska, sırt çantası, GPS cihazı ile bazı askeri malzemeler ele geçirilmişti.

Zanlıların, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlenmişti.

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