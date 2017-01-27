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tsk, fırat kalkanı
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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de yürütmekte olduğu Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu

27 Ocak 2017 Cuma, 08:58:35 Güncelleme: 09:23:38 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 157'nci gününde, DEAŞ terör örgütüne ait 272 hedef ateş altına alındı, 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 157 gündür Fırat Kalkanı harekatında, El Bab bölgesinin DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Karadan ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 272, havadan da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla 24 hedef ateş altına alınarak bombalandı. Gün içerisinde yürütülen operasyonlarda, 4 bomba yüklü araç ve 73 el yapımı patlayıcı imha edilerek 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 272 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 24 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 21 bina, 2 karargah binası ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında; 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bombalı araç da imha edilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 73 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    el bab ne zaman kontrol altına alınacak
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