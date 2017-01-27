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Metrobüs
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Metrobüs yolunda trafik kazası

Metrobüs yoluna giren bir kişiye metrobüs çarptı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, seferlerde aksama meydana geldi

27 Ocak 2017 Cuma, 09:25:44 Güncelleme: 09:58:36 İHA

Küçükçekmece'de metrobüs yolu üzerinde seyir halinde giden metrobüs yola atlayan bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Küçükçekmece metrobüs durağı yakınında seyir halinde giden metrobüs yola atlayan bir kişiye çarptı. Çarpma sonrası şahıs yaralandı.

Olay yerine ambulans çağırılırken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken, bazı vatandaşlar metrobüten inerek yürüdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    metrobüs değil metrebüs hergün çile bence acilen raylı sisteme geçilmeli
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