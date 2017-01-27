Küçükçekmece'de metrobüs yolu üzerinde seyir halinde giden metrobüs yola atlayan bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Küçükçekmece metrobüs durağı yakınında seyir halinde giden metrobüs yola atlayan bir kişiye çarptı. Çarpma sonrası şahıs yaralandı.

Olay yerine ambulans çağırılırken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken, bazı vatandaşlar metrobüten inerek yürüdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.