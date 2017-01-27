27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Emrullah Uslu, Selam Tevhid'de kumpas
GÜNDEM

"Selam Tevhid'de kumpas" davasının firari sanığı Emrullah Uslu'nun iadesi istendi

"Selam Tevhid'de kumpas" davasının firari sanıklarından Uslu'nun ABD'den iadesi ve geçici tutuklanması istendi

27 Ocak 2017 Cuma, 09:32:55 Güncelleme: 10:43:30 AA

Adalet Bakanlığı, "Selam Tevhid'de kumpas" davasının firari sanıklarından Emrullah Uslu'nun (Emre Uslu) ABD'den iadesini ve geçici tutuklanmasını istedi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu, "Selam Tevhid'de kumpas" davasının firari sanıklarından, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak tanınan Emrullah Uslu hakkında yeni bir karara imza atıldı.

"Selam Tevhid'de kumpas" soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine çıkartılan yakalama kararı çerçevesinde Uslu hakkında Adalet Bakanlığınca iade dosyası hazırlandı.

Adalet Bakanlığı, Uslu'nun iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin dosyaları ABD Adalet Bakanlığına gönderdi.

FETÖ FİRERİSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında da yakalama kararı çıkarılan FETÖ firarisi Uslu hakkında, darbe girişimi öncesinde "görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladığı, darbe girişimi gecesi ise darbeye karşı konulmaması yönünde açıklama yaptığı" iddiasıyla birden çok soruşturma bulunuyor.

Uslu, geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da katıldığı bir düşünce kuruluşunun konferansı öncesinde PKK/PYD'ye ait bez parçaları taşıyan grupla eylem yaparken ortaya çıkmıştı.

Aynı eylemde PKK'ya destek veren grubun YPG'ye ait bez parçaları ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleriyle protesto gösterisine katılmaları dikkati çekmiş, Uslu da bu grupla yan yana objektiflere yansımıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (27 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 27 Ocak günlüğü
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

İstanbul emniyetinden helikopter destekli şafak ...
Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı
GÜNDEM

Reina saldırısıyla ilgili 11 kadın tutuklandı
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (26 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 26 Ocak günlüğü
Üsküdar'da bir binada yangın
GÜNDEM

Üsküdar'da bir binada yangın
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi
Ukraynalı fotomodele minibüste tecavüz eden şoföre 25 yıl hapis
GÜNDEM

UKRAYNALI FOTOMODELE MİNİBÜSTE TECAVÜZE 25 YIL!
Beyoğlu'nda evsiz bir kişi donarak can verdi
GÜNDEM

ACI OLAY! VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
MEB engelli öğretmen alımı ne zaman?
GÜNDEM

MEB BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK
3 DEAŞ bombacısı Samsun'da yakalandı
GÜNDEM

3 DEAŞ BOMBACISI KISKIVRAK YAKALANDI!
Cebindeki elektronik sigara patladı
GÜNDEM

CEBİNDEKİ ELEKTRONİK SİGARA PATLADI!
AK Parti'den CHP'nin 30 sorusuna yanıt
GÜNDEM

CHP'NİN 30 SORUSUNA AK PARTİ'NİN CEVAPLARI