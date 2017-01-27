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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Antalya'nın doğu kesimleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.