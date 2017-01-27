27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Hava durumu 27.01.2017

27 Ocak 2017 Cuma, 09:39:27

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor

  • 1
    1 | 24

    İstanbul'da, dün aralalıklarla yağan kar gece saatlerinde durdu. Sabah 06.00 sıralarında ise kar yağışı yeniden başladı.

  • 2
    2 | 24

    İşe gitmek içinyola çıkanlar kar yağışına yakalandı. Yollarda ise kar küreme araçları hazır bekletiliyor.

  • 3
    3 | 24

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu:
    Önümüzdeki saatlerde yağış kuvvetlenecek. Ara sokaklarda buzlanma bekleniyor. Yağış, özellikle şehrin Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakasında etkili olacak. Haftasonu ise İstanbul soğuk ve güneşli olacak

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 33 dakika önce
    KAR İSTANBUL A YAĞDIYSA MERTER NEREYE BAĞLI BURDA KAR YOK
Kalan karakter : 300