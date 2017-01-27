Aydın'da baba ile oğlunu öldüren sanığa çifte müebbet istemi

Aydın'da, devrettikleri restoran nedeniyle çıkan tartışmada Kadir Çatıkkaş ve oğlu üniversite öğrencisi Çağlar Çatıkkaş'ı tabancayla öldüren, ardından Facebook'ta "Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. İki pisliği temizledim, cezamı çekmeye gidiyorum" yazan A.İ. hakkında, iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Olay geçen ağustos ayında Aydın'ın Baltaköy Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Mülk sahibinin oğlu A.İ., bir süre önce işletmeyi devrettikleri kiracıları 45 yaşındaki Kadir Çatıkkaş ve 22 yaşındaki oğlu Çağlar Çatıkkaş ile kira yüzünden anlaşmazlık yaşamaya başladı. İşletmenin iyi para kazanması üzerine geri almaya ya da kirasını arttırmaya çalıştıkları ileri sürülen A.İ. ile Kadir Çatıkkaş ve oğlu Çağlar Çatıkkaş olay günü bu yüzden yeniden tartıştı. Tabancayla ateş eden işletme sahibinin oğlu A.İ., baba Çatıkkaş ile Makedonya'da hukuk eğitimi alan oğlunu öldürdü. Çifte cinayetten sonra öz çekim yapıp Facebook hesabından, "Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. İki pisliği temizledim, cezamı çekmeye gidiyorum" notuyla paylaşım yapan A.İ., jandarma tarafından yakalandı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ



Olayla ilgili araştırmasını tamamlayan Aydın Cumhuriyet Savcılığı, A.İ. hakkında iddianame hazırladı. Olayın, kiralanan işletmenin geri alınması ya da kirasının arttırılması görüşmeleri sırasında meydana geldiği belirtilen iddianamede, çifte cinayeti işleyen A.İ. hakkında iki kez müebbet hapis cezası istendi.



CİNAYETE NEDEN OLAN İŞLETMEYE HACİZ KONULDU



Kadir Çatıkkaş'ın eski eşi Emel Met ile kızları Pınar Çatıkkaş ve Irmak Çatıkkaş, A.İ.'ye tazminat davası da açtı. Toplam 600 bin TL manevi tazminat isteyen eski eş ve kızlarının avukatı Nilüfer Atılgan Balcı, mahkemeye ihtiyati haciz başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusunu değerlendiren Aydın Asliye Hukuk Mahkemesi, katil zanlısının babasına ait arazi ve üzerindeki işletme için ihtiyati haciz kararı verdi. Avukat Nilüfer Atılgan Balcı, olayda babanın da azmettirici olduğunu, bunun tanık ifadeleriyle doğrulandığını, mahkemede bu kişilerin dinlenmesiyle gerçeğin de ortaya çıkacağını söyledi.

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