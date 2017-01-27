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Devlet Bahçeli, AK Parti
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Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kitapçığında neden yer aldı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin anayasa değişiklik referandumunda izlenecek yol haritasını anlattı

27 Ocak 2017 Cuma, 10:53:10 Güncelleme: 11:08:08

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin referandum kitapçığında neden yer aldığını anlattı. Yılmaz, Bahçeli'nin fotoğrafı ile "Türkiye'nin daha fazla diyaloga, daha fazla işbirliğine ihtiyacı var" mesajının verilmeye çalışıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz referandum sürecinde partisinin izleyeceği yol haritasını HABERTÜRK'e anlattı.

"Mutfağımız çalışmaya devam ediyor henüz kampanyanın ana sloganını belirlemiş değiliz" diyen Cevdet Yılmaz, sürecin adım adım ilerleyeceğini söyledi.

İLK ADIM TEKLİFİ ANLATMAK

AK Parti, anayasa değişiklik teklifinin detaylarını anlatmak için toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelecek. Yılmaz, izlenecek yol haritası için şunları söyledi:

"Sadece AK Parti olarak bu kampanyayı yürütmemiz doğru değil. Sivil toplumla, iş dünyasıyla, akademik dünyayla, sendikayla, yerel yönetimlerle tüm toplumsal kesimlerle birlikte bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bu bir genel seçim değil, bu bir güven oylaması değil, bu bir halk oylaması. Bu mesele şahıs meselesi değil, bu mesele parti meselesi değil, bu milletin meselesi, milletin geleceği ile ilgili mesele."

AK Parti referandum sürecinde, üniter devlet ve istikrar vurgusu yapacak ve "Bürokrasi ve vesayet ortadan kalkacak" diyecek. Türkiye'nin rejim sorunu olmadığını belirtilecek AK Parti, yürütmedeki iki başlılığın sona ereceğimi, devlet krizi yaşanmayacağını, parlamentonun daha güçlü ve hızlı olacağı anlatacak.

Yılmaz, "İnsanların genel seçimlerdeki tercihleri ile halk oylamalarındaki tercihleri farklılaşabiliyor, parti tercihi konu tercihinden ayrılabiliyor" dedi.

Referandum kampanyasında ekonomi ve terörle mücadele için ayrı başlık açılacakken, ekonominin büyümesine atıfta bulunulacak ve "Terörle mücadele daha etkin yürütülecek" denilecek.

Çimen ÇETİN / HABERTÜRK TV

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