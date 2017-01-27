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dur ihtarına uymayan sürücü
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Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilinin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Otomobilin çarptığı 10 araçta hasar oluştu

27 Ocak 2017 Cuma, 11:11:43 Güncelleme: 11:37:58 AA

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu .Polis ekipleri, Kocasinan Bulvarı'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 JLS 18 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü Ömer D, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçarken 10 araca çarpan otomobili, Fuzuli Caddesi ile Kocasinan Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Ömer D. ile yanında bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden Ömer D. hakkında yakalama kararı olduğu ve araçta silah bulunduğu öğrenildi.

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