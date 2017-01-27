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2017 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının paylaştığı takvime göre, tercih başvuruları KPSS için 21 Haziran-3 Temmuz'da, EPSS için ise 12-21 Temmuz'da yapılacak

27 Ocak 2017 Cuma, 11:24:37 Güncelleme: 11:29:59 AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, takvim, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili maddesinin "Devlet Personel Başkanlığınca, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir." hükmü gereğince paylaşıldı.

Buna göre, KPSS birinci yerleştirmeleri için Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri 13 Mart-12 Mayıs arasında toplanacak. Tercih kılavuzu ÖSYM Başkanlığına 1 Haziran'da gönderilecek. ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması için ise tarih 21 Haziran-3 Temmuz olarak belirlendi.

KPSS ikinci yerleştirmeleri için Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri 7 Ağustos-6 Ekim'de toplanacak. Tercih kılavuzu ÖSYM Başkanlığına 25 Ekim'de gönderilecek. ÖSYM Başkanlığınca tercihler 14-23 Kasım'da alınacak.

2017 EKPSS yerleştirme takvimine göre ise tercih kılavuzu ÖSYM Başkanlığına 19 Haziran'da gönderilecek. ÖSYM Başkanlığınca tercihler 12-21 Temmuz'da alınacak.

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