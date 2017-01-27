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MEB engelli öğretmen alımı ne zaman?

MEB, bin 500 engelli öğretmen alımı yapacağını duyurdu. Peki başvurular ne zaman başlayacak?

27 Ocak 2017 Cuma, 11:37:41 Güncelleme: 12:42:38 HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), engelli öğretmen ataması kapsamında bin 500 öğretmen ataması yapılacağını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Peki MEB engelli öğretmen alımı için başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda,

"Engelli öğretmen ataması kapsamında bin 500 öğretmen ataması yapılacak, başvurular ise 21-24 Şubat tarihleri arasında alınacak." denildi.

BAŞVURU DETAYLARI NELER?

İlgili mevzuat hükümlerine göre bin 500 kontenjana yapılacak engelli öğretmen alımı için ön başvurular, 21-24 Şubat tarihlerinde alınacak. Adaylar, "https://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu dolduracak. Çıktısı alınan başvuru formu ile istenen belgeler il milli eğitim müdürlüklerine onaylattırılacak.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2016 yılı EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek, ayrıca halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alınacak. Ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında, başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecek. Atamalar, bakanlığın belirleyeceği tarihte adayların tercih ettiği illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında, EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecek.

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