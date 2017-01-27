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Beyoğlu'nda evsiz bir kişi donarak can verdi

Şahsın donarak öldüğü tahmin edilirken, sağlık ekipleri olaya şüpheli ölüm teşhisi koydu

27 Ocak 2017 Cuma, 11:41:55 Güncelleme: 11:42:42 İHA

Beyoğlu'nda sokakta yaşayan bir kişi donarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tophane otobüs durağında uyuyan ve donmak üzere olan başka bir evsizi ise polis aracında ısıtarak kurtardı.

İstanbul'da dün gece termometreler sıfırın altında değerlere ulaşırken, Beyoğlu Tophane'den gelen bir haber şok etti. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 08.30 sıralarında Beyoğlu'nda bulunan Tophane İskele Caddesi üzerindeki Tarihi Tophane Çeşmesi'nde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından, tarihi çeşmede hareketsiz bir şekilde yatan şahsın nabzı ölçüldü. Yapılan ölçümlerde, ilk belirlemelere göre şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şahsın donarak öldüğü tahmin edilirken, sağlık ekipleri olaya şüpheli ölüm teşhisi koydu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve sokaklarda yaşadığı tahmin edilen kişinin hayatını kaybetmiş olduğunun anlaşılması üzerine savcıya haber verildi.

Olay yerine savcının beklendiği sırada, bir vatandaşın 112'ye ihbarda bulunup Tophane otobüs durağında evsiz bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı haberini alan polis ekipleri, otobüs durağına gidip kar yağışı altında uyuyan şahsı uyandırdı. Donmak üzere olduğu gözlemlenen evsiz, polis ekipleri tarafından polis aracına alınıp ısıtıldı ve ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Otobüs durağında uyuyan diğer evsizin kurtarılmasının ardından, olay yerine savcı geldi. Polis ve sağlık ekiplerinden bilgi alan savcı, incelemelerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Donarak feci şekilde can veren evsiz, ceset torbasına koyulup Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kimliği belirsiz evsiz kişinin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirlenecek.

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