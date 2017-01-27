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3 DEAŞ bombacısı Samsun'da yakalandı

TEM ekipleri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaptıkları ortak operasyonla şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı

27 Ocak 2017 Cuma, 12:28:15 Güncelleme: 12:34:19 İHA

Irak'ta DEAŞ'ın otomobillerine bomba yükleyerek Türkiye'ye gönderen 3 Irak uyruklu şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Irak'ın Musul kentinde bomba üreten fabrikaları olan ve DEAŞ otomobillerine bomba yükleyerek Türkiye'ye gönderen Irak uyruklu S.A.S.A.T., M.A.S.A.T., M.A.S.A.T., isimli 3 kardeşin 2 ay önce Türkiye'ye kaçak yollardan girişi yaptığı tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şahısları uzun süre titizlikle takip etmesinin ardından Samsun ilinde kaldığını belirledi. TEM ekipleri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaptıkları ortak operasyonla şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Sakarya'ya getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinden sonra Yenikent Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 8 dakika önce
    Öldürün
  • Misafir 9 dakika önce
    allah yardımcımız olsun
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