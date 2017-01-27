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Holokost Anma Günü
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Dışişleri Bakanlığı, Holokost Anma Günü etkinliklerine katıldı

Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak 1945 tarihinde Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtarılmasını temsilen her yıl 27 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü etkinliklerine katıldı ve açıklamalarda bulundu

27 Ocak 2017 Cuma, 12:39:20 Güncelleme: 12:44:09

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak 1945 tarihinde Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtarılmasını temsilen her yıl 27 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü etkinliklerine katıldı ve açıklamalarda bulundu.

Türkiye, dünyada yeniden güç kazandığı görülen antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi olgularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı döneminin simgelerinden biri haline gelen Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtarıldığı 27 Ocak 1945 tarihini temsilen 27 Ocak gününün, Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu bir kararla, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Uluslararası Holokost Anma Günü” ilan edildiği hatırlatıldı.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da yükselen ırkçılık, aşırıcılık, antisemitizm gibi olguların Holokostolarak adlandırılan tarihin en büyük felaketlerinden birine yol açtığı ifade edilen açıklamada, başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca masum insanın Nazi rejimleri ve iş birlikçileri tarafından sistematik ve örgütlü şekilde yok edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Holokost’ta hayatını kaybeden milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz. Bugün bizlere düşen insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Holokost’un tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bu tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla, ülkemiz 'Uluslararası Holokost Anma İttifakı' isimli uluslararası kuruluşun çalışmalarına da 2008 yılından bu yana gözlemci statüsünde aktif olarak katılmakta, Holokost’un unutulmaması ve Holokost’tan çıkarılan derslerin genç kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 27 Ocak 2017 tarihinde geniş katılımlı bir anma töreni düzenlenmektedir. Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen törene, öğrenciler, öğretim üyeleri, kordiplomatik mensupları ve Türk Yahudi Toplumu temsilcilerinin yanı sıra Başbakan Yardımcımız Sayın Tuğrul Türkeş iştirak etmektedir.

Ülkemiz söz konusu sorumluluğun bilinciyle, günümüz dünyasında maalesef yeniden güç kazandığı görülen antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi olgularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

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