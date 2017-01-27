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Ukraynalı fotomodele minibüste tecavüz eden şoföre 25 yıl hapis

16 yaşındaki Ukraynalı model Diana R.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla 36 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açılan minibüs şoförü E.K.'nın yargılandığı dava karara bağlandı

27 Ocak 2017 Cuma, 13:25:10 Güncelleme: 13:31:20 İHA

Ukraynalı fotomodel Diana R.'ye minibüste tecavüz ettiği iddia edilen minibüs şoförü E.K. "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tatil için İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Ukraynalı model Diana R.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 19 yıldan 36 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açılan minibüs şoförü E.K.'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklayarak, sanık K.'nın sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, E.K.'yı "cinsel istismar" suçundan 20 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DIANA R. NE DEMİŞTİ?
Tatil için geldiği İstanbul'da tanıdıklarının yanında kalan Diana R. önceki duruşmalarda alınan ifadesinde, "Minibüste bir tek ben vardım. Sanık şoför koltuğundan kalkıp arka koltuğa yanıma geldi. Elinde bıçak vardı. Beni tehdit etti. Kimseye anlatmazsam öldürmeyeceğini söyledi. Korkudan sesimi çıkaramadım. Sonra ağlamaya başladım. Olay tarihinde 16 yaşındaydım. Beni oturduğum yere bıraktığında bana kusura bakma, hoşça kal dedi" diye konuşmuştu.

SANIK: EL SALLAYARAK YANIMDAN AYRILDI
Önceki duruşmalarda savunma yapan sanık E.K. ise, "Yanıma geldi. Birlikte sigara içtik. Yolda bana iltifat içeren sözler söyledi. Aracı kenara çekip sohbet ettik. Sonra rızasıyla ilişkiye girdik. Sonra müştekiyi oturduğu yere bıraktım. El sallayarak yanımdan ayrıldı" demişti.

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