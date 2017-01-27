FETÖ'nün Selam Tevhid örgütü kumpası davası kapsamında firari olarak aranan sanık hakim Mehmet Ekinci, Yalova'da saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı. Şike kumpası, Cübbeli Ahmet Hoca kumpası davaları ile Ergenekon kapsamında açılan Odatv davasının da görüldüğü kapatılan Özel Yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanlığını da yapan Ekinci, 15 Temmuz sonrasında FETÖ'nün yargıdaki yapılanması kapsamında meslekten ihraç edilmişti.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmalar sonucu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen FETÖ/PDY ile bağlantılı Selam Tevhid kumpası davası kapsamında firari olarak aranan eski Hakim Mehmet Ekinci'nin kayınpederinin lüks bir sitedeki evinde kaldığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen opersyonda Ekinci gözaltına alındı.

İLK SÖZÜ 'BANA DOKUNAMAZSINIZ' OLDU

Ekinci'nin, polisleri karşısında görünce, "Ben hakimim, bana dokunamazsınız. Avukatımı istiyorum" dediği, polislerin ise "O eskidendi. Şimdi terör örgütü soruşturmasından şüphelisiniz" karşılığını verdiği öğrenildi. İletişimini kendi üzerine kayıtlı olmayan telefonlarla sağladığı ileri sürülen Ekinci'nin, evinde yapılan aramada kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Mehmet Ekinci, Selam Tevhid kumpası soruşturması sırasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda feribotla İstanbul'a getirildi.

Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Ekinci, FETÖ'nün yargı yapılanması kapsamında 15 Temmuz sonrasında ihraç edildiği için 680 sayılı KHK gereğince soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılacak.

FETÖ ŞÜPHELİSİ OLARAK İFADESİ ALINACAK

Şüpheli Ekinci'nin ifadesi FETÖ'nün İstanbul'daki yargı yapılanması soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman tarafından alınacak.

ŞİKE VE ODATV DAVASI HAKİM VE SAVCILARI FETÖ ŞÜPHELİSİ

Şike, Cübbeli Ahmet Hoca kumpası ve Odatv davalarının görüldüğü kapatılan Özel Yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci, üye hakimleri Hikmet Şen, Bülent Kınay duruşma savcısı Ufuk Ermertcan 15 Temmuz sonrasında ihraç edilmişti. Ekinci firari olarak aranırken, Şen, Kınay ve Ermertcan tutuklanmıştı.

Şike soruşturmasını yürüten eski özel yetkili savcı Mehmet Berk de firari olarak aranıyor.

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL