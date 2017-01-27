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DEAŞ'ın keskin nişancısı tutuklandı

Suriye uyruklu İsmail Mahlı'nın terör örgütü DEAŞ'ta keskin nişancı olarak görev aldığı, kardeşleri Y.M. ve A.M'nin de halen örgütün içerisinde olduğu belirlenmişti

27 Ocak 2017 Cuma, 14:10:13 Güncelleme: 16:01:11

Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu Suriyeli keskin nişancı tutuklandı.

Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Ocak'ta gözaltına alınan ve eylem için Türkiye'ye geldiği tespit edilen DEAŞ'lı terörist İsmail Mahlı (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezaevine gönderildi.

Suriye uyruklu İsmail Mahlı'nın terör örgütü DEAŞ'ta keskin nişancı olarak görev aldığı, kardeşleri Y.M. ve A.M'nin de halen örgütün içerisinde olduğu belirlenmişti. Gözünden yaralı olan Mahlı'nın bir süre önce Rakka'daki çatışmalarda yaralandığı tespit edilmişti. Mahlı'ın Türkiye'deki bağlantılarıyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Nurcan İNAL/KİLİS

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