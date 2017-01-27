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Konya'da yolcu otobüsü yoğun tipi nedeniyle TIR'a çarptı

Olay yerindeki jandarma kazada hayatını kaybeden otobüs şoförünün çalan cep telefonunu açamadı

27 Ocak 2017 Cuma, 14:19:09 Güncelleme: 14:20:26 İHA

Konya'da yolcu otobüsünün aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüs şoförü hayatını kaybetti, 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara Yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Küçükkeskin yönetimindeki 42 FCJ 57 plakalı yolcu otobüsü aynı yönde seyreden Lokman U. idaresindeki 06 CCA 01 plakalı TIR'a yoğun tipi nedeniyle arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü Mustafa Küçükkeskin bulunduğu yerde sıkışırken, 10 yolcu da yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde otobüs şoförü Mustafa Küçükkeskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, jandarma ekipleri hayatını kaybeden otobüs şoförünün çalan telefonunu açamadı.

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