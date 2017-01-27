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İstanbul'da 3 milyon dolarlık 'sikke' operasyonu

Sikkelerin 1'inin Muvahhidun, 3'ünün Abbasi, 1'inin de Fatimi dönemine ait olduğu belirtildi

27 Ocak 2017 Cuma, 14:35:31 Güncelleme: 14:45:13

İstanbul Kaçakçılık Şube ekipleri piyasa değeri 3 milyon dolar olan Muvahhidun, Abbasi ve Fatımi dönemlerine ait 5 adet sikke ele geçirdi. Sikkeleri satmaya çalışan baba ve oğlu gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri Beylikdüzünde tarihi eser satıcıların ellerindeki değerli eserler için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Uzaman ekipler müşteri kılığında Ürdün uyruklu Türk vatandaşı A.Z. ve oğlu M.Z. ile irtibata geçti.

KALABALIK MARKETİ SEÇTİLER

Baba ve oğlu, müşteri sandıkları polislere ellerinde sikkeler olduğunu söyleyerek buluşma yeri olarak kalabalık bir market belirlidiler.

MÜŞTERİLER ARASINDA OPERASYON

Beylikdüzü'ndeki büyük markette buluşma gerçekleşti. Para ve tarihi eserlerin değişimi sırasında polis A.Z. ve M.Z.'yi gözaltına alındı.

MUVAHHİDUN, ABBASİ VE FATİMA SİKKELERİ

Ele geçirilen 5 sikke incelenmek üzere İstanbul Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Sikkelerin 1'inin Muvahhidun, 3'ünün Abbasi, 1'inin de Fatimi dönemine ait olduğu, sikkelerin toplam değerinin 3 milyon doları bulduğu öne sürüldü.

Nihat ULUDAĞ/İSTANBUL

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