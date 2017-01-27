Irak'ın kuzeyinde 57 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 13-14 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı bildirildi.

DHA'nın bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı habere göre bordo bereliler PKK'ya ait hedefleri belirledi. Bölgede yaklaşık 3 gün kalan Bordo Bereliler, PKK'lı teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı yeraltı sığınağı, mağara ve binaları tespit etti.

KOORDİNATLAR TÜRK HAVA KUVVETLERİ İLE PAYLAŞILDI

Bordo Bereliler tarafından belirlenen PKK hedeflerinin koordinatlarını Türk Hava Kuvvetleri'ne verildi. Bordo Bereliler daha sonra PKK'ya ait hedeflerin bulunduğu Metina bölgesinde çekildi. Türk Hava Kuvvetleri ise Bordo Bereliler tarafından koordinatları verilen PKK hedeflerini vurmak için 13 Ocak tarihinde harekete geçti. Türk savaş uçakları 13-14 Ocak tarihlerinde PKK hedeflerine hava harekatları düzenledi.

TERÖRİSTLERİN KARARGAHI İMHA EDİLDİ

Bordo Bereliler tarafından belirlenen PKK'lı teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen yeraltı sığınağı, mağara ve binalar Türk savaş uçakları tarafından imha edildi.