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İşadamlarının Irak'tan aldığı otomobil Rusya'da çalıntı çıktı

İstanbul'da yurtdışından aldıkları yabancı plakalı lüks ciple eğlence mekanına giden 3 işadamı, polisin aracın Rusya'dan çalıntı olduğunu tespit etmesi üzerine büyük şok yaşadı

27 Ocak 2017 Cuma, 15:25:54 Güncelleme: 15:29:50

Beşiktaş'ta uygulama yapan polis ekipleri bir eğlence mekanın önünde yaptıkları kontroller sırasında Irak plakalı lüks bir cipi kontrol amaçlı durdurdu. Polis aracın içinde bulunan 3 kişinin kimlik bilgilerini kontrol etti. Aracın içindeki 3 işadamının tekstilci oldukları ve suç kayıtlarının olmadığı belirlendi. Ancak lüks otomobil üzerinde yapılan incelemede motor ve şasi numaralarının bazılarının silindiğini, silinmeyenlerin ise belgeleriyle eşleşmediği tespit edildi. Bu gelişme üzerine araçta bulunan Z.A., E.A., ve H.A. gözaltına alındı.

SATIN ALDIKLARI ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Polis merkezine götürülen işadamları otomobili Irak'tan yasal belgelerle 52 bin dolara satın aldıklarını söyleyerek belgelerini gösterdiler. Ancak yapılan araştırmada lüks aracın Rusya'dan çalıntı olduğu belirlendi. Bunun üzerine işadamları hakkında çalıntı araç kullanmaktan işlem yapıldı.

ARAÇ RUSYA'YA GÖNDERİLECEK

Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilen araç Interpol aracılığıyla Rus emniyetine teslim edilecek. İşlemlerin ardından aracın Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

'ÇOĞU ÇALINTI ÇIKIYOR' UYARISI

Yetkililer ucuz olduğu için alınan yabancı plakalı araçlarla ilgili vatandaşları uyardı. Türkiye'deki fiyatının onda biri fiyatına alınabilen bu araçların bir çoğunun çalıntı çıktığını söyleyen yetkililer, bu tür araç alacak kişilerin mutlaka bir servise götürerek motor ve şaşi numaralarını kontrol ettirmelerini istedi. Aracın çalıntı çıkması durumunda hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalınabileceği belirtildi.

Mustafa ŞEKEROĞLU / İSTANBUL

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