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Eğer bizim yapmamız gereken, bizden istenilen bir şey varsa kendisine yardımcı olacağız. Bu şekilde devam edilmesi hem yetiştirici açısından hem de hayvanlar açısından bir eziyet. Kansızlık başlamış, beslenme bozuk, oturduğu yerden kalkamayan hayvanlar var. Birkaç veteriner arkadaşla birlikte genel bakıma ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.