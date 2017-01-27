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Mersin'de veterineri üzen görüntü

27 Ocak 2017 Cuma, 15:31:54 İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir bataklıkta beslenen ve ayağa dahi kalkamayacak haldeki bir deri bir kemik haline gelen koyunları gören veteriner hekim ile hayvan hakları savunucu gözlerine inanamadı

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    Mersin'in Erdemli ilçesinde bakımsızlık sebebiyle ölüm tehlikesi yaşayan 100 küçükbaş hayvan inceleme altına alındı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri koyun yetiştiricisine, besi yapılan ortamın iyileştirilmesi için 10 günlük süre verdi.

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    Hayvanların yetiştirildiği bataklığa gelen havyan hakları savunucusu Semih İğdigül ile beraberindeki veteriner hekimler, koyunları kontrol ederek, yaşananlara tepki gösterdi.

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    Bataklıkta yetiştirilmeye çalışılan ancak hastalıklar ve bakımsızlıktan neredeyse bir deri bir kemik kalan küçükbaş hayvanlara yemeleri için sadece turunçgil verildiği ortaya çıktı. İhbar üzerine Erdemli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 54 dakika önce
    Sonra bu hayvanlar kesilip etleri bize satılıyor öylemi ?
  • Misafir 2 saat önce
    Duyarlı insanlardan Allah razı olsun
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