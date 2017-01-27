27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kapkaççı
GÜNDEM

Kadınları hedef seçen kapkaççılar güvenlik kamerasında

Eyüp'te 4 gün arayla iki kadının cep telefonunu kapkaç yaparak çaldığı belirlenen 3 kişi önce kameraya sonra polise yakalandı

27 Ocak 2017 Cuma, 15:33:57 Güncelleme: 15:41:10 DHA

İlk olay 19 Ocak Perşembe günü Eyüp Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kapkaç şüphelileri Esat Mutlu, Mehmet Kaya ve İsmet Taşkıran bir araçla evine giden Sibel G.'yi takip etmeye başladı. Bir süre sonra araçtan inen Esat Mutlu takibine yaya olarak devam etti ve Sibel G'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Şüpheliler olayın ardından kayıplara karıştı.



KAPKAÇÇININ PEŞİNDEN KOŞTU
İkinci olay ise 22 Ocak Pazartesi günü de Eyüp Güzeltepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Aynı kişiler evine giden Neşe T.'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüpheliler aracı, Neşe T'nin yürüdüğü sokağa parkediyor. Araçtan bir şüpheli iniyor ve Neşe T'nin elindeki cep telefonunu çalıyor. Kapkaççı araca doğru koşmaya başlıyor. Kadın da şüphelinin peşinden koşuyor.



YAKALANDILAR
Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kadınların ifadesi ve kamera kayıtları doğrultusunda kapkaççıların peşine düştü. Ekipler dün önce kapkaçta kullanılan araca ardından da şüphelilere ulaştı. Şüpheliler, Eyüp Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı operasyonun ardından yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI OLDUKÇA KABARIK
Şüpheliler Esat Mutlu'nun 7, Mehmet Kaya'nın 10, İsmet Taşkıran'ın 5 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TSK: DEAŞ El Bab'dan çekiliyor
GÜNDEM

TSK: DEAŞ El Bab'dan çekiliyor
AK Parti ve İstanbul Emniyeti saldırganı Şeref Turunç tutuklandı
GÜNDEM

AK Parti ve İstanbul Emniyeti saldırganı tutuklandı
Trafikte "sivil denetim" başlıyor
GÜNDEM

Otobüslerde yeni dönem!
2. Abdülhamid'in ABD'ye yardımı belgelendi
GÜNDEM

Osmanlı'nın ABD'ye yardımının belgesi ortaya çıktı
İşadamlarının Irak'tan aldığı otomobil Rusya'da çalıntı çıktı
GÜNDEM

Irak'tan aldılar, Rusya'dan çalıntı çıktı!
Erdoğan'ın El Bab açıklamasına Levent Gök'ten tepki: El insaf
GÜNDEM

Erdoğan'ın El Bab açıklamasına CHP'den tepki: El ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li ünlü oyuncu Lohan'ı kabul etti
GÜNDEM

DÜNYA YILDIZI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE
Aydın'da tecavüz iddiası
GÜNDEM

AYDIN'DA MİDE BULANDIRAN İDDİA
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA PKK/KCK OPERASYONU
Marmara'da gemi batıyor
GÜNDEM

MARMARA'DA GEMİ BATIYOR
HDP'den referandum süreci hakkında açıklama
GÜNDEM

HDP'DEN REFERANDUM SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Aydın Milli Eğitim Müdürüne kurusıkı tabancayla saldırı girişimi
GÜNDEM

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NE SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ