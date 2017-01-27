İlk olay 19 Ocak Perşembe günü Eyüp Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kapkaç şüphelileri Esat Mutlu, Mehmet Kaya ve İsmet Taşkıran bir araçla evine giden Sibel G.'yi takip etmeye başladı. Bir süre sonra araçtan inen Esat Mutlu takibine yaya olarak devam etti ve Sibel G'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Şüpheliler olayın ardından kayıplara karıştı.





KAPKAÇÇININ PEŞİNDEN KOŞTU

İkinci olay ise 22 Ocak Pazartesi günü de Eyüp Güzeltepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Aynı kişiler evine giden Neşe T.'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheliler aracı, Neşe T'nin yürüdüğü sokağa parkediyor. Araçtan bir şüpheli iniyor ve Neşe T'nin elindeki cep telefonunu çalıyor. Kapkaççı araca doğru koşmaya başlıyor. Kadın da şüphelinin peşinden koşuyor.





YAKALANDILAR

Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kadınların ifadesi ve kamera kayıtları doğrultusunda kapkaççıların peşine düştü. Ekipler dün önce kapkaçta kullanılan araca ardından da şüphelilere ulaştı. Şüpheliler, Eyüp Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı operasyonun ardından yakalanarak gözaltına alındı.



SUÇ KAYITLARI OLDUKÇA KABARIK

Şüpheliler Esat Mutlu'nun 7, Mehmet Kaya'nın 10, İsmet Taşkıran'ın 5 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.