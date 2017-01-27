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Oğlunu bıçaklayan kişi sandı, genci hastanelik etti!

Nevşehir’de baba ve oğlunun bir gence saldırdığı görüntüler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

27 Ocak 2017 Cuma, 16:03:12 Güncelleme: 16:30:52 İHA

Nevşehir'deki olayda Edinilen bilgiye göre, 12 Ocak tarihinde Berkay S. isimli genç, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Savcılık, Berkay S.'yi bıçaklayan şahıs bulunamadığı için olay hakkında takipsizlik kararı verdi.



23 Ocak Pazartesi günü ise Berkay S. babası Mehmet S. ile birlikte Sarraflar Çarşısında yürürken gördüğü Tolga Ç.'yi, daha önce kendisine saldıran şahsa benzeterek, babasına söyledi. Ardından Baba Mehmet S. ile Berkay S., Tolga Ç.'nin arkasından bağırmaya başladı. O esnada tesadüfen sokakta bulunan sivil polisler olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak, Berkay S. ile Mehmet S.'nin Tolga Ç.'ye saldırmaya başladı. Esnafın da ayırmaya çalıştığı kavgada Tolga Ç. aldığı darbeler sonrasında yere yığıldı. Polis ekipleri Tolga Ç.'yi olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayın ardından oğlunun bir başkasına benzetilerek saldırıya uğramasını iş yerinde öğrendiğini ifade eden baba Mehmet Çiflikaya oğluna saldıranlardan şikayetçi olduklarını söyledi. Çiflikaya, "Bu darp olayında şöyle bir şey var. Ben iş yerindeyken çocuğumun dayak yediğini öğrendim. Çocuğumu bir başkasına benzeterek polise şikayet ediyorlar. Polis çocuğumun kolundan tutuyor. Ama baba oğul çocuğumu polisin yanında darp ediyorlar. Bundan ötürü biz o şahıstan davacı olduk. Şuan biz mağdur durumdayız. Çocuğum zor durumda kaldı. Çocuğumun burnu kırık, kafası yarık, kulağı şiş ve şuanda evde istirahat yapıyor. Çok şükür biraz düzelmeye başladı, hafıza kaybı vardı o yerine geldi. Olaydan sonra da karşı taraf ile hiç konuşma imkanımız olmadı" dedi.

"ÖZÜR DİLESELER BİLE KABUL ETMEYİZ"

Baba Çiflikaya karşı taraftan bu saatten sonra gelip özür dileseler bile kabul etmeyeceklerini ifade ederken, " Çünkü karşımızdaki şahsın bir öğretmen olduğunu öğrendik. Bunu kabul edemeyiz. Eğer bir öğretmen bunu yapıyorsa dışarıdaki bir insanın ne yapabileceğini düşünemiyoruz. Bu saatten sonra insanlar bu öğretmene çocuğunu nasıl teslim edebilecekler ben bunu merak ediyorum" diye konuştu.

 

 

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